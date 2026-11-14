Veron: "Lazio, puoi sognare lo scudetto! Ecco il mio consiglio"

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Un tuffo nei ricordi per i tifosi della Lazio. Juan Sebastian Veron ha rilasciato una lunga intervista a tinte biancocelesti ai taccuini di Sportweek, con l'intero focus dedicato alle gesta degli uomini di Gattuso. La Lazio sta viaggiando a ritmi inaspettati, è in cima alla classifica del campionato di Serie A e, secondo La Brujita, è caratterizzata da uno spirito d'unione difficilmente eguagliabile, proprio come quella che vinse lo scudetto nel 2000.

Veron ci crede veramente che la Lazio di Gattuso possa vincere il titolo : "Perché è per caso vietato? Ditemi chi, in questo inizio di stagione, nel campionato di Serie A, ha mostrato di avere qualcosa in più della Lazio. Vi rispondo io: nessuno. La classifica attuale non è uno scherzo del destino, ma rispecchia i valori mostrati fino a questo momento. Poi qualcosa potrà cambiare, magari subentrerà un po' di stanchezza nelle gambe dei ragazzi di Gattuso, ma le basi su cui è stato costruito il primato sono solide, molto solide".

I meriti - afferma Veron - vanno dati soprattutto ai calciatori, ma è innegabile che si veda la mano del tecnico. Gattuso viene seguito e rispettato da tutti, contribuendo così a creare un clima positivo dentro e fuori lo spogliatoio. Poi, sul calciatore che più lo sta entusiasmando con l'aquila sul petto, l'argentino non ha dubbi: "Se chiudo gli occhi e rifletto un attimo dico che Frattesi, che secondo me era un ottimo centrocampista anche prima di arrivare alla Lazio, sta facendo cose straordinarie. In Italia ci sono pochi elementi con le sue capacità d'inserimento. E poi fa gol, che nel calcio non è mai un dettaglio".

I punti guadagnati dalla Lazio non vanno dati per scontati, Gattuso e i suoi vincono in tutti i modi e sanno sporcarsi le mani. Dilagano, come con il Sassuolo, ma sanno anche reaire e soffrire come con il Cagliari. Al netto di tutto, era impossibile prevedere una Lazio così in alto. E vale anche per Veron: troppi cambiamenti tra campo e panchina per immaginare che si potesse creare fin da subito una certa alchimia; ma l'agentino spiega anche che veder vincere la Lazio non è comunque una cosa da tutti i giorni.

Lo era tra fine anni '90 e inizio '00, Veron lo sa bene. Però è impossibile paragonare questa Lazio a quella che vinse lo scudetto nel 2000. In quella squadra c'erano Nesta, Mihajlovic, Sergio Conceição, Salas, Boksic, Mancini, Almeyda, Simeone e Nedved. Una squadra che oggi "competerebbe per la Champions League", assicura Veron.

Le due squadre sono imparagonabili, ma l'impatto dell'allenatore sul gruppo è evidente in entrambi i casi: "Se Eriksson fu un maestro di calma, di strategia, di saggezza e un grande stimolatore psicologico, di Gattuso posso dire che, a livello di carattere e di disciplina tattica, ha trasmesso tanto a un gruppo che, nelle passate stagioni, non aveva certo brillato per spirito e unità d'intenti".

Poi, in conclusione, Veron ha utilizzato delle parole Eriksson per dare un consiglio in virtù della sua esperienza in biancoceleste: "Eriksson, dopo ogni partita vinta, rientrava negli spogliatoi e spegneva il clima di festa con queste parole: "Non avete ancora fatto nulla, mettetevelo in testa. La forza di una squadra dev'essere la continuità. Quindi, domani ci troviamo a Formello e ci alleniamo". Figuratevi com'eravamo contenti, noi giocatori, di quella decisione! Però è stata la chiave per arrivare allo scudetto. Lavoro, lavoro, tanto lavoro, anche se a noi, magari, non piaceva tanto... Ma alla fine chi ha avuto ragione? Eriksson, che per me è stato un maestro di calcio e di vita. Ci intendevamo con uno sguardo: capivo che cosa lui mi chiedeva e mi mettevo d'impegno per accontentarlo. Ecco, mi sembra che i giocatori si stiano comportando allo stesso modo con Gattuso. Questo è il segreto del primato della Lazio di oggi: tutti remano nella stessa direzione, non c'è nessuno, neppure tra quelli che finiscono spesso in panchina, che si sogna d'invertire il senso di marcia".