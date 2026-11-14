Lazio, Frattesi out con l’Italia: lascia Coverciano e rientra a Formello

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente Belgio per Frattesi. A causa di un risentimento muscolare accusato contro la Francia, il centrocampista della Lazio ha lasciato il ritiro dell'Italia e farà rientro a Formello, dove sarà valutato. Di seguito la nota della FIGC: "All’indomani del successo in rimonta con la Francia, la Nazionale è tornata ad allenarsi presso il Centro Sportivo Angelo Moratti in vista del match di domenica con il Belgio, ultimo incontro nel girone di UEFA Nations League. La squadra è stata divisa in due gruppi, con una seduta di scarico in palestra e piscina per l’undici titolare con i Bleus e lavoro sul campo per gli altri.

Intanto Davide Frattesi ha lasciato il raduno azzurro: il centrocampista della Lazio, a segno ieri con la Francia, è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro presso il club di appartenenza".

Pubblicato il 13/11 alle 16.30