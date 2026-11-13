Lazio, alle porte l’amichevole con il Mgarr United di Agostinelli: il comunicato
13.11.2026 10:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Fonte: sslazio.it
La S.S. Lazio comunica che domani, sabato 14 novembre, alle ore 11:00 è in programma un’amichevole tra i biancocelesti e la squadra maltese Mgarr United FC. La gara verrà disputata a porte chiuse presso il campo centrale del Training Center S.S. Lazio.
La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Lazio Style TV, YouTube, X, l'app ufficiale biancoceleste e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, così come la radiocronaca su Lazio Style Radio, anche 89.3 FM.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.