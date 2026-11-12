Italia, super Frattesi: anche la sua agenzia esulta - FT
12.11.2026 22:25 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ancora Davide Frattesi, sempre più protagonista non solo nella Lazio ma anche nell’Italia di Mancini. Proprio il centrocampista biancoceleste ha segnato la rete del momentaneo 2-1 degli Azzurri nella prestigiosa sfida di San Siro contro la Francia.
Non solo la società biancoceleste, anche la sua agenzia Gr Sports gli ha dedicato un post social con l’immancabile emoji del trattore.
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