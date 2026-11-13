Italia, Frattesi ancora in gol e la Lazio lo celebra sui social - FT

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Nella sfida di San Siro tra Italia e Francia c’è anche la firma di Davide Frattesi. Dopo i gol di Olise e Pio Esposito ci ha pensato il centrocampista della Lazio a portare nuovamente avanti gli Azzurri nel momento più difficile, ovvero dopo il rigore sbagliato da Sebastiano Esposito.

Barella recupera e apre per Dimarco che scarica per Frattesi che si fa trovare al posto giusto al momento giusto e beffa Maignan.

Un’altra rete per Frattesi che anche la Lazio ha celebrato con un post social.

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Pubblicato il 12/11