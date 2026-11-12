Bologna, Zortea torna sulla Lazio: "Potevamo vincere tranquillamente"

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Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Canale 88, il difensore del Bologna Nadir Zortea ha commentato l'inizio di stagione della squadra rossoblù, tornando sulla sconfitta contro la Lazio alla prima giornata. Di seguito le sue parole.

"Con Tedesco abbiamo fatto un tipo di preparazione diversa e avevamo sicuramente uno stile di gioco differente. Non era né sbagliato né giusto, semplicemente diverso. In alcune partite abbiamo pagato anche un po' di sfortuna: con l'Atalanta abbiamo preso gol nel finale, mentre contro la Lazio, alla prima giornata, era una partita che potevamo tranquillamente vincere. L'unica cosa che non ha funzionato sono stati i risultati"