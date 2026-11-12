Italia-Francia, Frattesi e il compito dato da Mancini: c'entra un top della Serie A
12.11.2026 21:20 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Si sta giocando in questi minuti la sfida di Nations League tra Italia e Francia. Davide Frattesi è stato schierato dal 1' da Mancini. Il CT, in particolare, ha dato un compito ben preciso al centrocampista della Lazio. Il retroscena è stato svelato da Tiziana Alla, inviata Rai a San Siro per il match.
Dopo il gol del pareggio azzurro siglato da Pio Esposito, Mancini avrebbe subito richiamato Frattesi, a cui avrebbe dato il compito di limitare Rabiot, stando sempre su di lui e cercando di evitare che il calciatore del Milan possa essere centrale, come accade solitamente, nella manovra del gruppo di Zidane.
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