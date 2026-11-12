Italia, Pio Esposito: "Sul dischetto ho pensato alla notte di Zenica..."

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Una serata magica per l'Italia e per Pio Esposito che, contro la Francia, ha segnato la sua personale doppietta. Al termine della sfida l'attaccante dell'Inter ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Rai Sport: “Su quel rigore c’era anche una responsabilità in più, quella di far dimenticare l‘errore di mio fratello, sono contento di averla chiusa anche per lui".

"Sul foglio c’eravamo tutti e due, Seba è quello con più gol realizzati su rigore, sa calciarli, è andata così, i rigori si sbagliano".

"Zenica? Sicuramente quando sono andato sul dischetto l’ultimo ricordo era quello ma non potevo neanche nascondermi per tutta la vita per aver sbagliato un rigore”.

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