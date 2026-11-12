Italia, Mancini: "Mi è piaciuto tutto, arriveremo a un buon traguardo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Roberto Mancini ovviamente soddisfatto quello che, al termine della gara tra Italia e Francia, si è presentato ai microfoni di Rai Sport: “Grande prestazione, sono molto felice per i ragazzi, per chi era qui e spero si sia divertita. Siamo rimasti tranquilli e calmi e alla fine abbiamo meritato ampiamente.

"Purtroppo questa vittoria alla fine conta fino a un certo punto perché dobbiamo per forza andare a vincere in Belgio. La strada è lunga, i ragazzi vogliono riscattarsi, piano piano arriveremo a un buon traguardo".

"Mi è piaciuto tutto perché subire un gol contro la Francia, sarebbe potuta finire male, invece siamo rimasti calmi e abbiamo ripreso a giocare”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.