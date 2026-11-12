Sgrò: "La Lazio sta compiendo un miracolo sportivo, è la sorpresa più bella"

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L'ex calciatore Marco Sgrò ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di news.superscommesse.it per commentare l'inizio di stagione della Lazio di Gattuso, che dopo undici giornate di campionato è prima in classifica da sola. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Credo che nessuno si aspettasse un inizio simile da parte della Lazio, sinceramente. Sta compiendo un vero miracolo sportivo, senza esagerazione. Sono originario di Latina, per cui sento maggiormente l'atmosfera che si respira dalle mie parti, con tantissimi miei amici e tifosi laziali che sono a dir poco entusiasti di ciò che stanno vedendo in campo. Non potrebbe essere altrimenti. Mi piacerebbe pensare che la squadra possa tenere questo trend fino all'ultima giornata di campionato, ma qualche forte dubbio ce l'ho. In tutta onestà, ci sono squadre più attrezzate della Lazio per la lotta al vertice, ma è giusto che si pensi in grande, specie quando arrivano risultati del genere".

"Gattuso, poi, mi sembra che abbia trovato il suo ambiente ideale di lavoro. Lo conosco bene, è una persona estremamente umile e si è rapportato con un gruppo composto da ragazzi che hanno il suo stesso carattere. Lo seguono ciecamente e mettono in pratica esattamente le sue idee, basate su grinta, corsa e voglia di non sentirsi inferiori a nessuno. La squadra gioca a sua immagine e somiglianza e spero proprio che manterranno questa determinazione il più a lungo possibile, anche se, ripeto, sarà difficile".

"Non ci sono grandi campioni, ma tanti bravi calciatori che hanno creato la cosa più importante insieme al proprio allenatore, vale a dire una Lazio unita e compatta, che vuole stupire tutti, a cominciare da sé stessa. Il calcio è bello proprio perché regala sempre delle sorprese e la Lazio, finora, è quella più bella del campionato".