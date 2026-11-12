Lazio, Frattesi: "Gattuso ci massacra in settimana. A volte discutiamo..."

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Non poteva menzionare anche Gennaro Gattuso, Davide Frattesi, nel post match di Italia-Francia.

Il centrocampista della Lazio ha infatti parlato di quello che gli chiede il mister della Lazio: “Con Gattuso abbiamo qualche discussione perché mi chiede di esaltare le caratteristiche che ho, io invece vorrei fare al 100% quello che non so fare. Però quello è sempre stato il mio obiettivo, levarmi le etichette che non rispecchiano quello che sono davvero. Sono contento di aver fiducia da Gattuso e da Mancini”.

E sul gol contro il Napoli: “Quello è merito di Gattuso che ci massacra durante la settimana, la forma fisica c'è".

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