Francia, Zidane non fa drammi: "Non è tutto da buttare"
12.11.2026 23:27 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Vince ancora l'Italia che, a San Siro, si impone per 3-1 sulla Francia grazie alla doppietta di Pio Esposito e al gol di Frattesi.
Al termine della gara ecco le paroel del ct dei transalpini Zinedine Zidane ai microfoni di Rai Sport: “Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, poi la sfida si è complicata quando abbiamo preso il secondo gol. Questo fa parte del percorso, non è tutto da buttare".
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