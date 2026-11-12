Francia, Zidane non fa drammi: "Non è tutto da buttare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince ancora l'Italia che, a San Siro, si impone per 3-1 sulla Francia grazie alla doppietta di Pio Esposito e al gol di Frattesi.

Al termine della gara ecco le paroel del ct dei transalpini Zinedine Zidane ai microfoni di Rai Sport: “Nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, poi la sfida si è complicata quando abbiamo preso il secondo gol. Questo fa parte del percorso, non è tutto da buttare".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.