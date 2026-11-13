Frattesi: "Lazio e Nazionale, in un ambiente sano è tutto più facile"

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C'è anche la firma di Davide Frattesi nella bellissima vittoria dell'Italia sulla Francia. Il centrocampista della Lazio ha segnato la rete del 2-1 e, alla fine della sfida, ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport : “Una serata emozionante, forse la doppietta con l’Ucraina serviva per un altro scopo però far gol qui è sempre speciale perché in quella porta c’è stato il gol più importante della mia carriera e sono contento di aver segnato questa sera, in questa notte bellissima".

“Lazio e Nazionale? Sono due situazioni analoghe, nella Lazio, nonostante la prima sconfitta, siamo riusciti a compattarci e a trovare entusiasmo, credo che quella sia la cosa più importante anche qui grazie al mister e ai ragazzi nuovi che hanno portato una ventata d’aria fresca. Quando c’è un ambiente sano è tutto più facile. Io più che per la vittoria sono contento per il carattere e l’abnegazione che c’è stata”.

“Con Gattuso abbiamo qualche discussione perché mi chiede di esaltare le caratteristiche che ho, io invece vorrei fare al 100% quello che non so fare. Però quello è sempre stato il mio obiettivo, levarmi le etichette che non rispecchiano quello che sono davvero. Sono contento di aver fiducia da Gattuso e da Mancini”.

“Quando riesco ad avere quei 10-15 metri e riesco ad accelerare in corsa riesco a coprire una porzione di campo più grande. Come oggi che sono arrivato dietro al difensore, mi sono staccato e ho fatto gol. Per me è importante arrivare da dietro in corsa perché così io posso decidere come attaccare”.

"Gol contro il Napoli? Quello è merito di Gattuso che ci massacra durante la settimana, la forma fisica c'è".

"Mancini? Dopp il gol stavamo parlando della fase difensiva".

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Pubblicato il 12/11