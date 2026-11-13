Lazio, chi prenderà il posto di Tavares? Le riflessioni di Gattuso

RASSEGNA STAMPA - Un mese di stop per Tavares, finito ko per una lesione muscolare e ora Gattuso dovrà scegliere chi prenderà il suo posto al rientro dalla sosta contro il Lecce e per le successive gare. Pedraza, riporta il Corriere dello Sport, è stato finora la prima alternativa, autore di un assist e un autogol nelle ultime due uscite. Pellegrini invece, è l’opzione ritrovata. Il terzino era finito fuori lista e poi è tornato tra gli utilizzabili contro la Juve. Marusic è la pedina interscambiabile tra le due fasce.

Sono queste le tre soluzioni per Gattuso, con lo spagnolo che è diventato più una riserva che un potenziale titolare viste le prestazioni. Alti e bassi, resta il cambio naturale del portoghese. L’ex Juve invece, è in scadenza e per dinamiche è quello più indietro nelle gerarchie. Il montenegrino è il jolly.

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