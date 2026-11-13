Italia, Frattesi uscito per un problema. Mancini: "Dovrebbe essere..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Grande vittoria dell'Italia contro la Francia. Tra i protagonisti assoluti anche Frattesi, autore del gol del momentaneo 2-1 degli Azzurri. La sua partita è durata 73 minuti: al suo posto per la parte finale è entrato Doumbia. Al momento della sostituzione, il centrocampista della Lazio ha scambiato due battute con Mancini prima di sedersi in panchina.

Nel post partita, interrogato sul problema accusato da Frattesi, il CT della Nazionale non è sembrato allarmato. "Come sta Frattesi? "Non dovrebbe essere niente di che, penso un paio di giorni e tornerà a disposizione", le parole di Mancini in conferenza stampa. Un sospiro di sollievo anche per i tifosi della Lazio. Da capire se domenica con il Belgio sarà della partita.

Pubblicato il 13/11 alle 00:31