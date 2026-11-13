Lazio, i 2027 in uscita e i 2028 rinnovano: il piano della società

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RASSEGNA STAMPA - Da diversi anni, ormai, tutto quello che sembra semplice e lineare in un’altra squadra non lo è nella Lazio e, infatti, l’ultima paradosso in casa buancoceleste è servito: la squadra di Gattuso occupa momentaneamente il primo posto in classifica ma rischia di avere di nuovo il mercato bloccato.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, intanto, Lotito e Fabiani stanno dando la priorità ai rinnovi, selezionando le scadenze di contratto 2027 e 2028 e, dividendo i calciatori destinati a partire da quelli che invece rimarranno nella Capitale.

Del gruppo dei 2027 fanno parte Cataldi, Lazzari, Pellegrini e Cancellieri. I primi tre sono destinati a partire a gennaio o a liberarsi a giugno. La situazione di Cataldi è nota: il numero 32 era tornato dal prestito alla Fiorentina ed era rimasto a causa del mercato bloccato. Per fortuna visto l’infortunio di Rovella. Lo stesso Cataldi si è dovuto sottoporre a operazione ed è rientrato solo qualche settimana fa. Paga alcuni attriti del passato e alcune contrapposizioni con Lotito. Anche Lazzari, 33 anni a novembre, è pronto a partire: a destra è infatti esploso Floriani e Marusic è sotto contratto fino al 2028 con opzione 2029. Pellegrini è il terzo calciatore che può partite. La Lazio lo aveva tagliato a settembre ed è stato reintegrato in rosa solo per volere di Gattuso. Paga l’arrivo di Pedraza e uno stipendio da 2.4 milioni. Infine Cancellieri, la società lo aveva praticamente venduto in estate ma Gattuso ha messo il veto sulla sua cessione perché sarebbe rimasto scoperto a destra dove poi è arrivato Gudmundsson. Cancellieri è l’unico non ancora certo di partire.

Capitolo rinnovi, quello di Floriani fino al 2031 ha aperto la pista e, i prossimi, sono nell’ordine Isaksen, Dele-Bashiru e Rovella. La prima trattativa sarà con il danese, sempre più protagonista, poi con il nigeriano e infine con Rovella pronto a rilanciarsi dopo una stagione buia. Nel 2028 scadrà anche il contratto di Diogo Leite ma è prevista un’opzione biennale a favore della società. Marusic ha un’opzione fino al 2029, scatta raggiungendo le 10 presenze nella stagione 2027-28.

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