Lazio, a Formello si lavora sodo: il programma intenso di Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Dopo la maxi sosta tra fine settembre e gli inizi di ottobre, il campionato si è fermato di nuovo ma per un periodo decisamente più breve. Largo alle Nazionali impegnate tra amichevoli e Nations League, due settimane di respiro ma non per la Lazio che sta continuando e continuerà a lavorare sotto torchio. Gattuso, si legge sul Corriere dello Sport, ha concesso tre giorni di riposo alla squadra per poi riprendere gli allenamenti a massimi giri. Mercoledì la ripresa, il lavoro proseguirà nella mattinata di giovedì a partire dalle 10:30 e poi la settimana corta si concluderà con l’amichevole di sabato contro il Mgarr United. Anche il programma odierno preve un lavoro importante.

Intenso lavoro aerobico, esercitazioni continue con e senza palla, ritmo serrato. Sono queste le regole a Formello, le stesse in vigore nella pausa precedente. Lo stesso allenatore, alla vigilia della sfida col Monza, aveva spiegato in che modo fosse riuscito a gestire il gruppo e a non far calare l’attenzione: “Li abbiamo fatti lavorare forte e poi li abbiamo fatti riposare. Ho dato dei contentini con i giorni di riposo, poi però sono tornati e li ho ammazzati di lavoro”.

Le sedute sono a ranghi ridotti tra gli infortunati e i convocati nelle nazionali, ma non lo sono le fatiche. Il tecnico nella giornata di ieri è ripartito subito forte, punta alla massima condizione atletica della squadra con una sola partita a settimana. Pretende che si corra più forte rispetto alle avversarie da affrontare in campionato.

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