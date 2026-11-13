Italia - Francia, le pagelle dei quotidiani: Pio Esposito super, Frattesi una certezza

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Vince ancora l'Italia di Mancini che a San Siro batte la Francia imponendosi per 3-1 con la doppietta di Pio Esposito e la rete di Frattesi. L'attaccante dell'Inter è senza dubbio il migliore ma voti altissimi anche per Frattesi e non solo. Di seguito le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6.5; Kayode 7.5, Scalvini 8, Bastoni 7.5, Calafiori 7.5; Frattesi 8 (72' Doumbia 6.5), Tonali 7.5, Barella 8 (90'+2' Ricci sv) ; S. Esposito 5.5 (62' Vergara 7.5), P. Esposito 9 (90'+2' Scamacca sv), Cambiaghi 8 (62' Dimarco 7.5). Ct: Mancini 9.

GAZZETTA DELLO SPORT - ITALIA (4-3-3): Donnarumma 5; Kayode 6.5, Scalvini 7, Bastoni 7, Calafiori 7; Frattesi 7.5 (72' Doumbia sv), Tonali 7, Barella 7 (90'+2' Ricci sv) ; S. Esposito 5 (62' Vergara 7), P. Esposito 8 (90'+2' Scamacca sv), Cambiaghi 7.5 (62' Dimarco 7). Ct: Mancini 8.

IL MESSAGGERO - ITALIA (4-3-3): Donnarumma 5; Kayode 6, Scalvini 7, Bastoni 7, Calafiori 6.5; Frattesi 7.5 (72' Doumbia 6), Tonali 6.5, Barella 6 (90'+2' Ricci sv) ; S. Esposito 5.5 (62' Vergara 7), P. Esposito 8 (90'+2' Scamacca sv), Cambiaghi 7.5 (62' Dimarco 7). Ct: Mancini 8.

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