Italia - Francia, Frattesi al posto giusto al momento giusto: i quotidiani lo esaltano
13.11.2026 09:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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10 gol in Nazionale, finalmente cifra tonda per Davide Frattesi tra i protagonisti indiscussi della notte di San Siro dove l’Italia ha battuto la Francia grazie a una rete del centrocampista biancoceleste e a una doppietta di Pio Esposito.
Tutti altissimi i voti in pagella e, del resto, non potrebbe essere altrimenti. I quotidiani celebrano soprattutto la sua capacità d’inserimento che gli ha permesso di essere nel posto giusto al momento giusto.
IL MESSAGGERO - 7.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 7.5
IL CORRIERE DELLO SPORT - 8
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