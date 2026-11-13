Lazio, Gattuso riflette sul futuro: la proposta di Lotito e Fabiani

RASSEGNA STAMPA - Due settimane di pausa dal campionato, ma la Lazio continua a lavorare forte. Gattuso s’impegna sul campo, la società lo sta facendo negli uffici affrontando i temi dei vari rinnovi in programma. Non solo i calciatori, sul tavolo c’è anche il prolungamento del tecnico. Quest’ultimo, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, sta riflettendo sul futuro. Lotito e Fabiani hanno avviato i primi approcci per blindarlo fino al 2029, il contratto in essere prevede 1,2 milioni più un’opzione legata al dodicesimo posto fino al 2028.

Le big d’Europa, prosegue il quotidiano, hanno cominciato a guardarlo ma il calabrese non ha fretta di chiedere un aumento per sé. Il pensiero va al suo staff: circa 700mila euro complessivi divisi tra nove collaboratori, una cifra che non rende del tutto giustizia a lavoro e risultati. Al tavolo Gattuso non vuole sedersi prima di gennaio, vuole capire che Lazio sarà e soprattutto quali saranno le mosse sul mercato. Ancora non si sa se il club potrà operare liberamente o con dei blocchi. Il patron e il ds hanno promesso all’allenatore che nessuno partirà in inverno, ma l’ex Milan vuole vedere i fatti oltre le parole.

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