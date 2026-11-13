Bergomi: "Gattuso ha grandi meriti, la Lazio può restare in alto"

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RASSEGNA STAMPA - La pausa per le Nazionali, come sempre, lascia spazio al bilancio di questa prima parte di stagione. 11 gare in archivio per la Serie A che, però, quest’anno sembra essere più “incerta” del solito, almeno per le posizioni di vertice.

A parlarne è Beppe Bergomi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, che ha detto la sua soprattutto sulla Lazio capolista: “Il più grande merito di Gattuso è stato valorizzare giocatori come Noslin, Nuno Tavares, Frattesi, Isaksen, Zaccagni e Belahyane. Anche Floriani si può dire che sia un terzino moderno. La Lazio gioca un calcio moderno, ci sono tutti gli ingredienti affinché possa restare in alto”.

“Se può aprire un ciclo? Difficile a dirsi anche perché è complicato che Lotito tenga tutti i giocatori che fanno bene. Però questa Lazio ha una buona gamba e buone idee”.

Sulla Supercoppa che l’Inter giocherà proprio con la Lazio: “Sarà una gran partita, nulla è secondato. Non vedo un favorito”.

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