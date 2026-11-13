Lazio, infortunio Sutalo: i tempi di recupero sono lunghissimi

RASSEGNA STAMPA - In infermeria, insieme a Tavares c’è anche Sutalo. Il difensore è finito ko durante la sfida col Napoli, come il portoghese, e ha riportato un problema muscolare. Uno stiramento di secondo grado al flessore sinistro, lo riporta il Messaggero.

Se per il terzino si tratterà di un mese di stop, per il croato - prosegue il quotidiano - la questione sarà molto più lunga. Dovrà stare fermo tra i 40 e i 50 giorni saltando così anche il derby e la Supercoppa contro l’Inter a San Siro, in programma il 22 dicembre.

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