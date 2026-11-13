Calciomercato Bologna, Cataldi o Bondo: Palladino a caccia di un mediano

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RASSEGNA STAMPA - In casa Bologna il pensiero è già al mercato di gennaio e Raffaele Palladino è pronto ad accogliere il mediano che non è arrivato in estate.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport un centrocampista arriverà a prescindere dalle cessioni. Sartori e Di Vaio stanno seguendo alcuni profili in Belgio, Olanda e Francia ma ci sono anche due opzioni italiane.

La prima riguarda Danilo Cataldi, molto stimato da Palladino che lo ha avuto alla Fiorentina e che, come noto, ha il contratto in scadenza con la Lazio a giugno. La seconda ipotesi è invece quella che porta a Warren Bondo, classe 2003, al Monza con Palladino e ora al Milan. Infine il terzo profilo è quello di Christian Ordonez del Parma, classe ‘2004.

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