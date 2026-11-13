Lazio, Marusic ancora ko: le condizioni dopo lo stop in nazionale

13.11.2026 11:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Marusic ancora ko: le condizioni dopo lo stop in nazionale
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RASSEGNA STAMPA - Non c’è pace per Adam Marusic. Il giocatore, infortunatosi contro il Bologna alla prima di campionato e poi vittima di una ricaduta durante la prima sosta per le nazionali, era tornato tra i convocati della Lazio contro il Napoli e aveva poi raggiunto il Montenegro con l’obiettivo di mettere minuti sulle gambe.

Neanche il tempo di provarci, però: subito Marusic ha subito un nuovo stop che ha costretto il CT Vucinic a rimandarlo a casa. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero il giocatore è di rientro a Formello dove si valuteranno le condizioni.

La sensazione, spiega il quotidiano, è che il calciatore della Lazio abbia accusato una nuova ricaduta alla vecchia cicatrice. Se confermato, vorrebbe dire ennesimo stop per Marusic in una stagione già pesantemente segnata dagli infortuni per il montenegrino.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.