Lazio, Marusic ancora ko: le condizioni dopo lo stop in nazionale

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RASSEGNA STAMPA - Non c’è pace per Adam Marusic. Il giocatore, infortunatosi contro il Bologna alla prima di campionato e poi vittima di una ricaduta durante la prima sosta per le nazionali, era tornato tra i convocati della Lazio contro il Napoli e aveva poi raggiunto il Montenegro con l’obiettivo di mettere minuti sulle gambe.

Neanche il tempo di provarci, però: subito Marusic ha subito un nuovo stop che ha costretto il CT Vucinic a rimandarlo a casa. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero il giocatore è di rientro a Formello dove si valuteranno le condizioni.

La sensazione, spiega il quotidiano, è che il calciatore della Lazio abbia accusato una nuova ricaduta alla vecchia cicatrice. Se confermato, vorrebbe dire ennesimo stop per Marusic in una stagione già pesantemente segnata dagli infortuni per il montenegrino.