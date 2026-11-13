Lazio, quando torna Tavares? A Formello un obiettivo nel mirino

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RASSEGNA STAMPA - Non c’è pace a Formello con gli infortuni. L’ultimo in ordine di tempo è quello di Marusic, fermato da una nuova ricaduta durante i primi allenamenti con il Montenegro. Oltre a un terzino destro, però, tra gli assenti in casa Lazio c’è anche un terzino sinistro. Tavares si è infatti fermato contro il Napoli e nelle ultime ore ha svolto gli esami strumentali per quantificare l’entità dell’infortunio.

Il portoghese è stato costretto a rinunciare alla convocazione della sua nazionale, ma è comunque partito per il Portogallo dove ha svolto gli accertamenti. Nella giornata di sabato 14 novembre tornerà a Formello, la lesione al flessore sinistro sarà curata dallo staff medico della Lazio che ha fissato un obiettivo per il rientro del giocatore.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero nei piani della Lazio c’è quello di rimettere in campo Nuno Tavares in vista del derby. Se così fosse, il portoghese salterebbe le gare con Lecce, Torino e Atalanta tornando a disposizione per la stracittadina del 13 dicembre.