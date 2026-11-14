Lazio, dita incrociate per Zaccagni: Gattuso ha una speranza
RASSEGNA STAMPA - Dita incrociate almeno per Mattia Zaccagni in casa Lazio. In un momento in cui Gattuso deve fare i conti con diversi infortuni di giocatori importanti, su tutti quelli di Sutalo e Tavares, uno spiraglio di sole sembra arrivare dalle condizioni del capitano biancoceleste.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport Zaccagni è stato sottoposto recentemente a nuovi esami strumentali che hanno mandato segnali incoraggianti sul recupero del capitano della Lazio.
Se tutto dovesse proseguire come sperato, il recupero potrebbe essere più rapido del previsto e Zaccagni può ora fissare come obiettivo concreto il rientro in campo contro il Torino. Maggiori dubbi sulla prima gara dopo la sosta che vedrà la Lazio impegnata in casa contro il Lecce: difficile, ma non impossibile.
Pubblicato il 13/11 alle 11.00