Italia, Frattesi festeggia anche sui social: il post con un ricordo "speciale" - FT

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Una serata belissima quella vissuta a San Siro dall'Italia, che ha battuto la Francia per 3-1, e per Davide Frattesi. Il centrocampista della Lazio non solo ha segnato il 2-1 Azzurro ma è anche tornato a fare gol in uno stadio a lui molto caro.

Così Frattesi ha festeggiato anche sui social ricordando che, proprio in quella porta, aveva segnato la bellissima rete in Champions League contro il Barcellona quando indossava ancora la maglia dell'Inter: "È stato bello tornare a giocare a casa…. Quella porta ha visto altri gol carini…", queste le sue parole.

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