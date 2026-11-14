Italia, Frattesi a Mediaset: "Gattuso mi ha salvato la vita alla Lazio"

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Dopo la vittoria contro la Francia, il centrocampista della Lazio e dell'Italia Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Di seguito le sue parole: "L'assist di Dimarco? Gliel'ho detto che mi era mancato (ride, ndr.) anche se ora gioco con uno che è forte altrettanto (Tavares, ndr.). Con Dima abbiamo anni passati a fare questo tipo di azione".

"Le partite sono fatte di momenti. Andare in svantaggio così ci ha portato un po' di sfiducia ma poi siamo riusciti a pareggiarla e non era facile. Abbiamo preso entusiasmo e poi diventa tutto più semplice. E abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con squadre così forte anche non avendo quel tipo di qualità che hanno loro".

"Gattuso? Il calcio è fatto di momenti. A me serviva giocare e fiducia per tornare il giocatore che tutti si ricordano. Non glielo dico mai ma lui (Gattuso ndr), fra virgolette, mi ha salvato la vita. Anche se non glielo dico lo sa, per un giocatore sentire fiducia è importante. E poi anche Mancio che avevo già avuto. Siamo tutti contenti che sia ritornato, ha creato un bel gruppo".

Pubblicato il 13/11 alle 12.05