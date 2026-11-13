Lazio, “i segreti” di Gattuso: tutto parte dai fedelissimi dello staff

RASSEGNA STAMPA - Dietro un grande allenatore c’è sempre un grande staff e un grande club. Quest’ultimo punto, Gattuso sta cercando di capirlo e molto dipenderà dalle prossime mosse societarie soprattutto sul mercato. Per quanto riguarda lo staff, il tecnico non ha alcun dubbio. È la sua certezza. Il lavoro a Formello è intenso e non solo sul campo, ma l’allenatore può contare sui suoi uomini di fiducia che lo sostengono instancabilmente anche nei ritmi. Luigi Riccio, spiega il Messaggero, non è solo un vice, ma quasi un fratello. Il loro legame risale ai tempi del Perugia, quando l’ex ct ha appeso gli scarpini al chiodo si sono ritrovati e mai più lasciati. La loro fedeltà è anche oltre il rettangolo verde, sono padrini entrambi dei rispettivi figli e quando il calabrese ha affrontato la malattia agli occhi il suo vice non l’ha mollato un secondo.

Bruno Giovanni Dominici e Dino Tenderini sono invece, coloro che fanno correre la Lazio. I preparatori conosciuti quando Gattuso giocava. Sono arrivati dal Milan degli scudetti e delle Champions. Insieme a loro, Simone Fugalli. Franco Ferrini è l’addetto agli infortuni, da Napoli si è aggiunto Roberto Perrone che ha trovato subito sintonia con Viotti nel lavoro sui portieri. A leggere le partite ci pensano Marco Sangermani e Nicholas Cicchetti. Tutti sanno cosa fare, quando, come e perché. La Lazio è prima in classifica e imbattuta in campionato anche grazie a loro.

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