Roma, “pugno duro” della Uefa verso i tifosi: doppia sanzione, ma la pena è sospesa

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RASSEGNA STAMPA - La Roma è stata sanzionata dalla Uefa per i disordini avvenuti a Manchester in occasione della sfida di Champions League contro lo United. Danni che il club, si legge sul Messaggero, dovrà pagare saldando una multa di 20mila euro. Una piccola cifra, ma non è la sola “pena”.

La Commissione, si legge sul quotidiano, ha disposta una limitazione parziale della vendita dei biglietti per il settore ospiti in una partita fuori casa nelle competizioni Uefa. La quota riservata ai supporter giallorossi verrebbe dimezzata dal 5% al 2,5% in base alla capienza dello stadio avversario. C’è un dettaglio però, che salva i tifosi: la pena è sospesa per due anni a partire dalla data del provvedimento e dunque, non ci sarà nessuna limitazione per la trasferta a Parigi che è già sold out.

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