Rocchi: “L’attacco porta un valore aggiunto alla Lazio, vi spiego”

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© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Conosce bene il lavoro dell’attaccante Tommaso Rocchi. L’ex calciatore della Lazio si sofferma sulle colonne del Corriere della Sera proprio sul rendimento dei giocatori offensivi della squadra di Gattuso. Di seguito il suo pensiero.

“Noslin, Pinamonti, Isaksen, Zaccagni… mi piacciono tutti. Sono cresciuti molto in questi mesi. Stanno giocando bene, pensano alla squadra e non a loro stessi”.

“Fanno tutti la fase di non possesso, ed è un aspetto importantissimo. Non c’è solo l’aspetto tecnico, pensano davvero al gruppo. Avere l’attaccante che, oltre ad avere qualità, pensa anche all’aspetto tattico è un grosso aiuto”.