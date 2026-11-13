FIGC, Galliani ritira il ricorso sulla commissione: cosa succede adesso
Si è svolta questa mattina al Tribunale federale nazionale della FIGC l'udienza dedicata al ricorso presentato da Adriano Galliani, in merito alla legittimità della Commissione per la verifica delle candidature istituita dall'attuale commissario straordinario Giovanni Malagò.
Durante l'udienza, il senatore di Forza Italia ha ritirato il suo ricorso dopo il chiarimento della FIGC sull'effetivo ruolo della commissione elettorale, che sarà solo di supporto al segretario generale Brunelli, l'unico chiamato a valutare l'ammissibilità delle candidature, che andranno pubblicate entro la giornata di domani.
Il TNF, dunque, ha dichiarato il non luogo a provvedere, fissando per il prossimo 24 novembre alle ore 10:30 l'udienza per la discussione del merito.