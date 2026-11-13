Liverani: “Lazio, Marusic assenza pesante per il gruppo. Su Frattesi dico…”

13.11.2026 12:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Liverani: “Lazio, Marusic assenza pesante per il gruppo. Su Frattesi dico…”
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Fabio Liverani. L’ex calciatore della Lazio si è soffermato sull’impegno della Nazionale e sulla gara di Frattesi, ma anche sul discorso infortunati. Di seguito le sue parole:  “Frattesi è un ragazzo che ha sempre fatto dichiarazioni intelligenti, giuste. Trasmette l’amore per il suo lavoro, che poi è una passione, un amore che si coltiva da piccoli, è il sogno; tenerselo stretto fa parte del bagaglio di questo calciatore. Lui è molto diretto, molto vero, e questo lo trasmette”.

Il percorso in questa Nations League è un po’ diverso. La Francia veniva da un cammino vincente, questa competizione serve ai ct per conoscere il livello dei calciatori. Questa è anche una fase di campionato in cui ci sono affaticati o infortunati. L’Italia sta crescendo, a livello individuale e collettivo. Tanti calciatori, anche se non giocano, si sono fatti conoscere. Chiaramente i quarti di Nations per una Nazione come l’Italia erano l’obiettivo. Il percorso degli azzurri è quello giusto”.

Stop Marusic? Brutta tegola. Floriani sta facendo bene il suo, anche oltre le aspettative, ma le gare cominciano a sommarsi e rimanere senza Marusic potrebbe essere un problema. Soprattutto se dovesse essere una ricaduta, non credo che l’assenza sarà corta. E sarà un’assenza pesante per la gestione del gruppo. Anche a livello mentale per il ragazzo è una batosta. Sutalo, con Provstgaard, stava dando continuità di prestazioni. Poi quando sono assenze così lunghe perdi un po’ anche la condizione”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.