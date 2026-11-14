Lazio, Cardone: "Sutalo salta il derby. Con il Lecce, Doekhi e Diogo Leite"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato della splendida prestazione, con gol, di Frattesi contro la Francia, dopodiché si è espresso anche sulle defezioni all'interno della Lazio, e delle possibili scelte di formazione per la sfida contro il Lecce. Ecco le sue parole:

"Frattesi è stato eccezionale ieri, e lo è da quando è arrivato alla Lazio. Lui è nato leader. Impensabile sia stato considerato solo la riserva di Barella per due stagioni intere. Forse è stato sottovalutato, sicuramente non ha trovato lo spazio che meritava. Si sta veramente divertendo e sui social lo dimostra. Anche in Nazionale sta facendo bene e si diverte, il gioco di Mancini esalta le sue incursioni, le sue doti. Bello il gol contro la Francia. Gioca con entrambi i piedi, è il giocatore moderno e mette sempre in difficoltà gli avversari.

Niente derby per Sutalo. Noi ci stiamo affidando molto alle scelte di Gattuso, visto ciò che sta facendo: lui è convinto di avere quattro centrali di livello. Credo che domani in amichevole proverà Doekhi e Diogo Leite e col Lecce mi aspetto loro titolari, poi vediamo come torna Provstgaard dalla Nazionale”.

Pubblicato il 13/11 alle 14.00