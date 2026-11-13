WOMEN | Lazio, Camacho: “Gol e vittorie arriveranno, siamo tranquille. Dobbiamo…“

Giornata di vigilia per la Lazio Women, che sabato alle ore 18:00 sarà impegnata sul campo della Fiorentina. Proprio in vista del match è intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali del club Carla Camacho. Queste le sue parole: “Sarà una partita difficile, come tutte in Serie A. Penso che siamo pronte. Abbiamo lavorato dall’inizio tantissimo, pian piano dobbiamo capire tutto quello che il mister ci chiede. Siamo convinte del percorso, faremo una bella partita. Penso che dobbiamo giocare tranquille, perché abbiamo tanto talento in questa squadra”.

“Dobbiamo seguire il piano del mister, siamo una squadra con molte giocatrici giovani e nuove, pian piano ci riusciremo e ne sono convinta e fiduciosa. Stiamo bene a livello di umore, siamo tranquille. Sappiamo di poter vincere, dobbiamo semplicemente capire quello che va fatto e penso ci stiamo arrivando. Siamo tranquille e convinte”.

“Il gol? C’è sempre un po’ di responsabilità, ma penso - e l’ho sempre detto - che il gol è il risultato di tutto il lavoro, arriva dopo il lavoro di tutta la squadra. Personalmente sono tranquilla perché so che arriverà. Il campionato italiano mi sta impressionando a livello fisico, è molto forte e devi essere pronta per giocare in Serie A. Roma è una città bellissima, mi piace molto e anche la gente, è un po’ come in Spagna. Mi sento come se fossi a casa”.