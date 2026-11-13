FIGC, Galliani-Malagò, il TFN si pronuncia sul ricorso: cosa può succedere

Fonte: TMW

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Giornata importante per il futuro della FIGC e per le elezioni federali del 14 dicembre, ammesso che la data resista. A partire dalle 11.30, il Tribunale Federale Nazionale, in composizione collegiale, sta esaminando la richiesta cautelare avanzata da Adriano Galliani contro la commissione istituita il 2 novembre dal commissario straordinario Giovanni Malagò per verificare le candidature alla presidenza. Secondo il senatore di Forza Italia, l'organismo guidato dal generale Vincenzo Parrinello non avrebbe alcun fondamento statutario. La Federcalcio, costituitasi in giudizio con l'avvocato Valerio Pescatore, sostiene invece che la commissione svolga soltanto funzioni istruttorie, senza sostituirsi al segretario generale Marco Brunelli, al quale spetta la decisione finale. La pronuncia è attesa in giornata.

Cosa può succedere dopo la decisione del TFN

L'eventuale sospensione della commissione non fermerebbe necessariamente il percorso elettorale, perché la verifica delle candidature potrebbe comunque essere completata dalla segreteria generale. Il passaggio successivo è previsto domani, 14 novembre, termine entro il quale dovranno essere pubblicate le candidature ammesse. A quel punto potrebbe aprirsi un nuovo contenzioso, stavolta sulla validità delle firme di sostegno. Il caso principale riguarda il Genoa, che ha inizialmente sottoscritto un documento a favore di Galliani, poi revocato tramite Pec, per sostenere Malagò. Senza la firma rossoblù, quest'ultimo non raggiungerebbe le undici necessarie. Tra possibili ricorsi alla Corte Federale d'Appello e al Collegio di Garanzia del Coni, il rischio concreto è uno slittamento delle elezioni del 14 dicembre. Il nuovo presidente dovrà comunque essere eletto entro il 31 gennaio 2027.