Lazio, tre biancocelesti in campo oggi con le nazionali: il programma
13.11.2026 13:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Continua il programma delle gare delle nazionali in giro per il mondo, protagonisti come sempre anche diversi calciatori della Lazio. Saranno tre nello specifico i biancocelesti che scenderanno in campo nella giornata di venerdì 13 novembre.
Il primo impegno sarà quello delle 17:00 che vedrà la Nigeria impegnata contro la Tanzania nelle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, con Dele-Bashiru in campo.
In serata le altre due gare: alle 20:45 la Grecia di Mandas sarà ospite dell’Olanda in Nations League, mentre alle 21:00 ancora qualificazioni di Coppa d’Africa questa volta con Belahyane protagonista con il Marocco in casa contro il Niger.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.