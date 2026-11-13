Lazio, senti Mauro: "Meravigliosa realtà, ma lo scudetto..."

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RASSEGNA STAMPA - Così come accaduto a settembre per la prima pausa la Lazio, anche in questa seconda finestra per le Nazionali, ha chiuso al primo posto in classifica. Nessuno, probabilmente, lo avrebbe pronosticato ma dopo 11 partite i biancocelesti stanno diventando una realtà e non solo un caso.

Sulla Lazio ecco il pensiero di Massimo Mauro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “La Lazio è una meravigliosa realtà, una grande sorpresa. Le va riconosciuto e io lo faccio con grande piacere”.

“Siamo quasi a un terzo di Serie A e Gattuso ha fatto dare il 120% a diversi giocatori: Isaksen, Taylor, Noslin… La qualità è veramente elevata, queste prime 11 partite non sono un caso. Non me la sento di dire che lotterà per lo scudetto, ma mi farebbe molto piacere se ci fosse una grande sorpresa: potrebbe essere che lo scudetto lo vince una romana e non l’Inter”.

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