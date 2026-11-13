Lazio | Rinnovo Gattuso, la richiesta alla società coinvolge... lo staff: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Il presidente Lotito e il ds Fabiani hanno avviato i primi approcci per blindare Gennaro Gattuso fino al 2029, come anticipato questa mattina. Il contratto, firmato a giugno, prevede 1,2 milioni più un'opzione legata al dodicesimo posto, fino al 2028. Le big hanno già cominciato a seguire con attenzione quello che sarà il futuro del tecnico, ma Gattuso non ha fretta di chiedere un aumento per sé. Il suo pensiero corre soprattutto allo staff: circa 700mila euro complessivi divisi fra nove collaboratori, una cifra che non rende del tutto giustizia al lavoro e ai risultati, riporta Il Messaggero.

Al tavolo, però, Rino non vuole sedersi prima di gennaio. Prima vuole capire che Lazio sarà, quali saranno le mosse sul mercato e soprattutto se la società potrà operare con o senza blocchi (non è stato ancora consegnato il rendiconto del 30 settembre alla Commissione ma c’è tempo fino al 30 novembre). Lotito e Fabiani gli hanno promesso che nessuno partirà in inverno, neppure davanti a eventuali offerte monstre. Ma Gattuso vuole vedere con i suoi occhi quello che accadrà prima di decidere.