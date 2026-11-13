Lazio | Rinnovo Gattuso, la richiesta alla società coinvolge... lo staff: i dettagli

13.11.2026 14:45 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio | Rinnovo Gattuso, la richiesta alla società coinvolge... lo staff: i dettagli
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Il presidente Lotito e il ds Fabiani hanno avviato i primi approcci per blindare Gennaro Gattuso fino al 2029, come anticipato questa mattina. Il contratto, firmato a giugno, prevede 1,2 milioni più un'opzione legata al dodicesimo posto, fino al 2028. Le big hanno già cominciato a seguire con attenzione quello che sarà il futuro del tecnico, ma Gattuso non ha fretta di chiedere un aumento per sé. Il suo pensiero corre soprattutto allo staff: circa 700mila euro complessivi divisi fra nove collaboratori, una cifra che non rende del tutto giustizia al lavoro e ai risultati, riporta Il Messaggero.

Al tavolo, però, Rino non vuole sedersi prima di gennaio. Prima vuole capire che Lazio sarà, quali saranno le mosse sul mercato e soprattutto se la società potrà operare con o senza blocchi (non è stato ancora consegnato il rendiconto del 30 settembre alla Commissione ma c’è tempo fino al 30 novembre). Lotito e Fabiani gli hanno promesso che nessuno partirà in inverno, neppure davanti a eventuali offerte monstre. Ma Gattuso vuole vedere con i suoi occhi quello che accadrà prima di decidere.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.