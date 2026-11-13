Lazio, Mattei: "Pinamonti, Frattesi e Sutalo tre 'cambiali' da 30 milioni"

Fonte: Lalaiosiamonoi.it

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Anche lui intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato della vittoria dell'Italia di ieri sera contro la Francia, per poi spostarsi sul fronte Lazio, ed esprimersi sul calciomercato che verrà. Ecco le sue parole:

“Italia-Francia? Mancini ha dato un’identità, un’impronta, in poco tempo; ci sono segnali di risveglio. Questa squadra, 3-4 mesi fa non ha partecipato al Mondiale con 48 squadre, un controsenso assurdo.

Mercato? Di parole ne sono state dette tante, poi sono state puntualmente smentite dai fatti. Pinamonti, Frattesi e Sutalo sono tre cambiali da 30 milioni che la Lazio deve saldare in estate per poterli confermare. Poi la rosa va fatta in un certo modo, se vai in Europa non bastano 18 giocatori. Non ho citato Gudmundsson perché ancora lo abbiamo visto poco, quindi dobbiamo ancora capire se si imporrà come gli altri. Ratkov quasi sicuramente tornerà Roma”.