Rocchi esalta Gattuso: “Ecco il segreto della sua Lazio”

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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista di Tommaso Rocchi sulle colonne del Corriere della Sera. Il rendimento della Lazio al centro del discorso e, tra i passaggi, anche il valore del nuovo ciclo Gattuso. Di seguito il pensiero dell’ex attaccante biancoceleste.

“Il nuovo allenatore e i calciatori arrivati in estate sono stati bravi a mettersi con la testa giusta a lavorare e a portare ambizioni e voglia di riscatto. Mi sembra che tutta la squadra stia credendo nel tecnico. Gattuso è stato molto bravo a compattare la squadra, a trasmettere le proprie idee, anche attraverso un gioco accattivante. Il suo atteggiamento, la sua convinzione che il lavoro paghi sempre, hanno portato i risultati. Migliorano i singoli, di conseguenza la squadra. E quando arrivano i risultati aumentano sempre di più le energie”.

“La Lazio sta vivendo un grandissimo avvio di campionato, questo benché la prima partita, con il Mantova in Coppa Italia, sia andata particolarmente male. Risultati così non fanno che generare entusiasmo. Fu così per noi, è così oggi. Cosa mi piace di più? L’entusiasmo. La squadra è convinta di quel che fa, è propositiva. I compagni si sacrificano l’uno per l’altro. Non si vede solo un bel calcio, ma un gruppo unito. E questo atteggiamento fa la differenza”.