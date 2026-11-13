Lazio, senti Evacuo: "La squadra è andata oltre le aspettative. Gattuso..."

L'ex calciatore Felice Evacuo è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, e tra le tematiche affrontate, ha riservato alcune parole anche sulla Lazio di Gattuso, reduce dalla miglior partenza in campionato della sua storia. Ecco le sue dichiarazioni: "Lazio in lotta per il titolo? È difficile dirlo, ma credo che abbia comunque disputato un inizio di stagione strepitoso, andando oltre le aspettative. Gattuso è un allenatore molto bravo e particolare, che sa coinvolgere i giocatori. Si crea quindi un legame anche emotivo, oltre che tecnico, con la squadra".

autore Francesco Montano Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge. F_Montano1