Lazio, Lisuzzo su Gattuso: "È un vero risolutore. Molti si stanno ricredendo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il clamoroso avvio in campionato della Lazio, tutti sono tornati a parlare del grande lavoro svolto dall'attuale tecnico biancoceleste, Gennaro Gattuso. A commentare l'incredibile partenza della squadra di Rino si è aggiunto anche il suo ex capitano ai tempi del Pisa, Andrea Lisuzzo, che ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, sottolineando quali sono le caratteristiche che esaltano davvero il suo vecchio allenatore. Ecco cosa ha detto:

"Non mi sorprende vedere la Lazio brillare, Rino è sempre stato, dall'inizio della sia carriera sportiva, un tenace, che vuole raggiungere obiettivi e sa massimizzare al massimo il materiale che ha disposizione. È incappato in situazioni che altri avrebbero evitato, situazione difficili che sembrano adesso il suo marchio di fabbrica. La Lazio aveva il mercato bloccato, una sorta di lotta in corso tra tifosi e società con i primi che disertano tuttora lo stadio, vedo molte similitudini nel percorso fatto a suo tempo con il Pisa, e anzi, la Lazio a oggi è forse la realtà più simile a quella situazione lì, dove lui si prese responsabilità di prendere una squadra che veniva da campionati mediocri".

"È bravo, quando anche ha preso l'Italia sembrava il risolutore, e ci è riuscito al 90%, solo la gara con la Bosnia gli è stata poi fatale, ma nel complesso il suo percorso è positivo, e 'risolutore' è la parole che userei per definirlo. Subito dopo Pisa andò ad allenare la Primavera del Milan, fu una scelta per i più incomprensibile ma lungimirante, perché poi fu esonerato Montella e prese le redini della prima squadra: nessuno avrebbe accettato, questo dice molto della sua caratura, e la scelta di accettare una situazione complessa come quella della Lazio racconta la sua personalità".

"Conosco bene anche Riccio, il vice, persona e professionista splendido. Andando avanti credo possano creare quella stabilità nel gruppo e nella società, affinché possa ambire a risultati importanti che a inizio anno non erano nemmeno ipotizzabili. Lui ci tiene sempre a dire che molte volte viene raffigurato come un giocatore non giochista, per così dire, e quando viene rapportato il lui giocatore con il lui allenatore impazzisce. E ha ragione, perché fa giocare bene la squadra, fa capire le sue competenze, studia e tiene molto al suo lavoro. Molto si stanno ricredendo sul Gattuso allenatore.

"Lazio in Champions? Per me sì, lo deve fare, e mantenere questo stato illuminato. Per la Serie A la rosa - non potendo fare il mercato che voleva - è forte, e non solo tecnicamente, può mantenere dunque questo standard. Ricordiamoci sempre una cosa, puoi essere forte ma no squadra, la Lazio invece lo è, e con Rino questo succede sempre. C'è poi da dire che i biancocelesti non disputano neppure le Coppe questo anno, e ciò semplifica la gestione del carico di lavoro. Non solo, per i posti in Champions vedo pronte Inter, Roma, Como, seppur con le difficoltà che i lariani stanno trovando nel gestire una stagione con maggiori carichi di lavoro che non si erano mai trovati a fare... e poi la Lazio. Milan e Juve le vedo sotto, e se i laziali li terranno la distanza conquistata fino a gennaio, non ci saranno altre squadra che potranno insidiarli per il posto nell'Europa dei big".