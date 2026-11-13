Rocchi non si sbilancia: “Non so dove arriverà la Lazio, ma…”
13.11.2026 15:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Torna a parlare Tommaso Rocchi. L’ex attaccante della Lazio lo fa sulle colonne del Corriere della Sera, commentando proprio l’avvio di stagione della squadra di Gattuso. Tra i temi anche il rendimento finora e quello che potrà riservare il futuro: di seguito il pensiero dell’ex capitano.
“Non bisogna fare calcoli. Sembra una frase fatta, ma bisogna pensare a una partita per volta. Nel corso dell’anno ci saranno sicuramente dei momenti di difficoltà, bisogna mantenere l’equilibrio quando le cose vanno male”.
“Anche per scaramanzia non me la sento di fare pronostici, ma la metto così: spero che resti il più in alto possibile e il più a lungo possibile”
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.