Lecce, N'Dri guarda alla Lazio: "Sarà una bella sfida. Noi dobbiamo..."
13.11.2026 15:45 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
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Sarà il Lecce il prossimo avversario della Lazio dopo la pausa per le Nazionali. La squadra di Gattuso, infatti, tornerà in campo all'Olimpico contro la formazione salentina sabato 21 novembre alle ore 15:00.
Konan N'Dri, ai microfoni ufficiali del club giallorosso, ha riservato alcune parole proprio sul prossimo impegno nella Capitale, ribadendo la necessità di farsi trovare pronti per provare a strappare qualche punto. Ecco cosa ha detto:
"La prossima partita contro la Lazio? E' una bella sfida. Per ottenere l'obiettivo della salvezza devi giocare contro la prima e l'ultima in classifica. Sarà una bella sfida. Dobbiamo lavorare sodo per arrivare pronti, e perché no, ottenere qualche punto sarebbe ottimo per il nostro percorso".
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Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.