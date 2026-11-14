Lazio, Mandas spettatore del crollo della Grecia: Olanda travolgente
14.11.2026 07:05 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Valanga Orange sulla Grecia. Vive una serataccia la nazionale ellenica, che perde malamente la sua gara di Nations League contro l’Olanda. Finisce 7-0 ad Amsterdam una gara senza storia, con il gol di Summerville in apertura seguito dalla tripletta di Reijnders, dalla doppietta di Timber e dalla rete di Malen. Poco da segnalare in casa Lazio: rimane in panchina per tutta la gara Christos Mandas, con Tzolakis ancora preferito dal CT Jovanovic. Lunedì 16 novembre, alle ore 20:45, la gara con la Serbia cruciale per il percorso in Nations League.
Pubblicato il 13/11 alle 22.38
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.