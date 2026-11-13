Lazio, Isaksen esalta Gattuso: “Il suo arrivo ci ha cambiati. L’anno scorso…”

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Nella lunga intervista rilasciata a Bold, l’esterno della Lazio Gustav Isaksen ha parlato dell’impatto dell’arrivo di Gattuso, che ha portato i biancocelesti al primo posto in classifica dopo undici giornate di campionato. Di seguito le sue dichiarazioni.

"In questo momento, le cose alla Lazio vanno molto bene, ma all'inizio dell'anno la situazione non era delle migliori. È incredibile quanto Gattuso abbia influito su di me e sull’intera squadra. Molti di noi la scorsa stagione non hanno espresso un alto livello di rendimento, ma lui ci ha dato una spinta quasi magica. È davvero sorprendente come un cambio di allenatore possa trasformare una situazione in così poco tempo. Il nostro è un gruppo molto coeso, c’è una bella atmosfera e tutti vengono al campo ogni giorno con grande piacere".

"Il mister dice di essersi ammorbidito con il passare degli anni: avrei voluto conoscerlo ai tempi quando era un giocatore! (ride, ndr.). Sa essere un vero vulcano, ma è anche una persona dal cuore grande, capace di parlare con i giocatori. Gli allenamenti sono durissimi, vuole che la squadra arrivi alle partite con ancora molta energia. E io credo di non essere mai stato così in forma in tutta la mia carriera”.