Galli spiega: “La Lazio sta volando! Per lo scudetto occhio a…”

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Intervenuto a margine delle presentazione del libro “Il Milan nel mondo”, l’ex calciatore Filippo Galli ha parlato della corsa scudetto in Serie A. Nello specifico ha citato il percorso di Inter, Roma e Lazio, che al momento occupano i tre posti della classifica. Di seguito le sue dichiarazioni: “Vedo Inter e Roma un gradino sopra tutte le altre per il primo posto. Occhio pure alla Lazio, che vola e gioca una sola partita a settimana, ma anche il Milan può dire la sua. Da tifoso spero che i rossoneri possano concorrere fino alla fine”.

“Gila? Mi sta piacendo molto anche nei panni di terzino. Sta interpretando benissimo il nuovo ruolo, dando un contributo importante anche nell’accompagnare l’azione offensiva. Ero certo che si sarebbe imposto velocemente: già alla Lazio aveva dimostrato di essere uno dei migliori elementi difensivi della Serie A. Grande acquisto”.