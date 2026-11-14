“Non sono il capitano ideale”: Isaksen confessa dopo Napoli-Lazio

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Intervistato da Bold in Danimarca, l’attaccante della Lazio Gustav Isaksen è tornato sulla scelta di Gattuso e del suo staff di dargli la fascia di capitano nell’ultima gara di campionato contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Capitano a Napoli? Non avrei mai immaginato di farlo, mi era capitato solo una volta con l'Under 17. Essere capitano di un club così importante è stata un'esperienza incredibile. Anche se, a dire il vero, non sono proprio il 'tipo da capitano'. Ci si può assumere la responsabilità in tanti altri modi, come giocare con coraggio, dare l'esempio e tutto per la squadra in campo. Per gli aspetti legati alla comunicazione e alla leadership possono pensarci gli altri”.

Pubblicato il 13/11 alle 18.00