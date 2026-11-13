Lazio-Mgarr United, dove vedere l’amichevole in tv e in streaming
13.11.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nuova amichevole per la Lazio di Gattuso. Durante la sosta per le nazionali di novembre, a Formello arriva il Mgarr United, squadra di seconda divisione maltese allenata dall’ex biancoceleste Agostinelli. Il test al Fersini, in programma sabato 14 novembre alle ore 11, sarà trasmesso in esclusiva su Lazio Style TV, YouTube, X, l'app ufficiale del club e in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.